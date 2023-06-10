Astana
Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abay eyaletinde çıkan orman yangınında 11 orman işçisinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Böylece yangında toplam 14 orman işçisi hayatını kaybetti.
Abay eyaletinde 8 Haziran'da 60 bin hektarlık alanda orman yangını çıkmıştı.
Uspenskoe Orman İdaresi’nde görevli 11 orman işçisi ile yangının çıktığı gün irtibat kesilmişti.
Ekipler, yangını söndürme çalışmalarıyla arama kurtarma faaliyetlerini başlatmıştı.
Bakanlık, dün 3 orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu.
AA