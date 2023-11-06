HABER: M.KEMAL SALLI

“Ata yurdumuz Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde “Türk Devri" temasıyla düzenlenen Türk devletleri liderler zirvesi; insanlığın ve dünyamızın yeniden “Türk Devri” ile buluşmasının vesilesi olacaktır İnşallah.

‘ Türk Devri’ tarihte olduğu gibi,dünyamızı ve tüm insanlığı barış,refah ve güvenlikle yeniden buluşturacaktır.

İnsanlık alemi ve ekosistemimiz ‘Küresel Emperyalistler’ tarafından yapılan vahşi ve hukuksuz tahribatların pençesinden ‘Türk Devri’ ile birlikte kurtulacaktır.

Türk Devri’nin yaşandığı insanlık tarihinin dilimleri bunun garantisidir.

“ Türk Devri” temalı Türk Devletleri Liderler Zirvesi hiç bir birliğin karşıtı veya alternatifi olmayıp,insanlığın

barışı,refahı ve esenliği için olması gerekli ve bütün başkentlerin faydasına olacaktır.

İnsanlık ve ekosistemimiz için hayırlı olsun.”