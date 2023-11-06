Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 22-26. kilometrelerinde Kırkgeçit 15. viyadüğündeki derz çalışması sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapılabiliyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 9-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılıyor. Bu mevkide ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 16-19 ve Balya-Balıkesir-Akhisar yolunun 19-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Osmancık-Merzifon-Havza yolunun 57-61. kilometrelerinde ise heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Gelibolu-Eceabat yolunun 47-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 46-49. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve genişletme çalışmaları dolayısıyla Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 29-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

İyidere-Rize yolunun 5-6. kilometrelerindeki Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerinin Rize-İyidere istikametindeki tüplerinde güvenlik sistemleri montaj çalışması nedeniyle ulaşım saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü sürdürülecek.