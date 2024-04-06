Astana

Kazakistan, yoğun yağışlarla geçen kış sonrası sıcaklık artışıyla karların aniden erimesi sonucu oluşan taşkınlarla mücadele ediyor.

Ülkede, barajlar doldu, nehirler taştı. Selden en çok etkilenen batı ve kuzey eyaletlerde ise 3 bin 171 ev su altında kaldı.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar sular altında kalan bölgelerden 14 bin 589'u çocuk olmak üzere 46 bin 755 kişi tahliye edildi. Bu kişilerin 2 bin 602'si helikopterlerle kurtarıldı. Ayrıca 60 bin küçük ve büyük baş hayvan tahliye edildi.

Ülkenin batısındaki Atrau eyaletinde, dün gece Cem nehrinin taşması sonucu Kulsarı kenti tamamen sular altında kaldı. Kentten yaklaşık 14 bin kişi tahliye edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, su taşkını nedeniyle halka seslendi.

Tokayev, uzun yıllardır benzeri görülmemiş bir doğal afetle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Bu sel, ölçek ve sonuçları açısından son 80'den fazla yıldaki en büyük felakettir." dedi.

Yoğun yağışlı kış sonrası karların aniden erimesiyle meydana gelen taşkın nedeniyle ülkenin 10 eyaletinde (Abay, Akmola, Aktöbe, Atrau, Batı Kazakistan, Karagandı, Kostanay, Pavlodar, Kuzey Kazakistan ve Ulutau) yerel ölçekte olağanüstü hal ilan edildiğini dile getiren Tokayev, "Durum zor ama ümitsizliğe kapılmamıza gerek yok, bu durumu düzelteceğiz." diye konuştu.

Tokayev, can kaybı yaşanmamasının öncelikli görevleri olduğunu belirterek, devletin selden etkilenen vatandaşlara gerekli maddi desteği ve diğer yardımları sağlayacağını bildirdi.

Sel bölgelerine ek askeri birliklerin de gönderileceğini söyleyen Tokayev, tazminatların ödenmesi için çalışma başlatma talimatı verdiğini kaydetti.

Tokayev, Başbakan Oljas Bektenov başkanlığındaki kabine üyelerinin taşkınlarla mücadele bölgelerinde durum istikrara kavuşana kadar çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.