Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Uçar, tüm maçlara aynı ciddiyetle ve kazanmak için çıktıklarını belirterek, "Çoğunlukla altyapı içerikli oyuncularımızdan kurulu kadromuz. Çok iyi başladığımız maç. Öne geçtik. Bana göre penaltı olmayan bir pozisyonda penaltıdan yediğimiz golle maç beraber geldi." diye konuştu.

İkinci yarıda da pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"90+4'te saçma bir geçişten yediğimiz golle kaybettik. Çok bir şey söylemeyeceğim. Çocuklar emek verdiler ama olmadı. Üzerimizde kara bulutlar var. Ben de kendi adıma açıklayamıyorum. Cevabını kendim bulmakta zorlanıyorum. Üzüntümün en büyük kaynağı da gerçekten bu takıma çok gönül veren insan var. Bugün gencecik çocuklar destekliyordu. Umarım bir an önce toparlanıp pazartesi günü bizim için hayati önemli olan İstanbulspor maçıyla ligde tekrar iyi bir konuma gelmek için mücadele ederiz. Rakibimiz Gençlerbirliği'ni, Sinan hoca ve ekibini tebrik ediyorum. Bundan sonraki turlarda da başarılar diliyorum."