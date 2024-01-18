Genç oyunculardan kurulu bir kadroyla maça çıktıklarını aktaran Kaloğlu, "Çocuklar için ne desem az. Gerçekten bugün çok iyi mücadele ettiler. Genç ağırlıklı bir kadroyla oynadık. Kadroda 16 yaşındaki oyuncularımız da vardı. İyi bir mücadele yaptılar. Maçın bazı bölümlerinde çok güzel geçişler yakaladık." değerlendirmesinde bulundu.

Final paslarını iyi yapamadıkları için maçı daha erken koparma fırsatını değerlendiremediklerini belirten Kaloğlu, şöyle konuştu:

"Maçı daha önce de koparabilirdik ama güçlü bir takıma karşı oynadık. Süper Lig'in iyi takımlarından birine karşı oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı da kutluyorum. Gerçekten muhteşem bir maç oldu. Bir zafer oldu. Artık son 16'dayız. Devam edeceğiz. Doğru zamanda doğru yerde çocukları oynatmaya gayret ediyorum. Çünkü biz çocukları kazanırken, çocukları kaybetmememiz lazım. Bunun için de doğru zaman ve doğru alan olması lazım. Bugün şans verdiğim genç oyuncularımın performansı beni çok mutlu etti."