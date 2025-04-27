Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bellona Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.
78. dakikada sol kanattan hızla ceza sahasına giren Cardoso'nun sert şutunda kaleci Grbic topu çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
82. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Nazon'un pasında topa buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda kaleci Grbic sağına uzanarak topu çeldi.
85. dakikada Çaykur Rizespor'da Hojer'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Mocsi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Karşılaşma Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA