Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 5-1 yenerek zirvedeki puan farkını korudu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, henüz 2. dakikada Victor Osimhen'in şutunda direğe takıldı. Oyunu kontrolünde tutan Galatasaray, 29. dakikada Roland Sallai'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında da etkili olan "Cimbom" 56. dakikada Lucas Torreira, 71. dakikada ise Victor Osimhen'in ayağından gelen gollerle 3-0 üstünlük kurdu. Luccas Claro'nun 79. dakikada attığı gole Alvaro Morata ile 87 ve 89. dakikalarda cevap veren Galatasaray, sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla Süper Lig'deki 25. galibiyetini aldı. Sezonda 5 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 80'e çıkardı.

Eyüpspor ise 10. kez mağlup olarak 50 puanda kaldı.

Puan farkı yeniden 5

Galatasaray, ikas Eyüpspor'u yenerek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu.

Sarı-lacivertliler, 5 puan geride girdiği 33. haftada dün deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek maç fazlasıyla puan farkını 2'ye indirdi. Bundan 1 gün sonra Eyüpspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 4-1 galip ayrılarak puan farkını yeniden 5'e yükseltti.

Galatasaray, ligin kalan 5 haftalık sürecinde sırasıyla Net Global Sivasspor (E), Trabzonspor (D), Bellona Kayserispor (E), Göztepe (D) ve RAMS Başakşehir (E) maçlarını oynayacak.

Son 5 resmi maçı kazandı

Galatasaray, çıktığı son 5 resmi müsabakadan da galip ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u ise 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi. Bu süreçte 16 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Osimhen, kariyer rekorunu egale etti

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerinin en golcü sezonunundaki gol sayısına ulaştı.

Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-23 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.

Eyüpspor maçına kadar Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, toplamda da 35 resmi karşılaşmada 30 kez gol sevinci yaşadı.

Eflatun-sarılı ekibe karşı 71. dakikada fileleri havalandıran Osimhen, sarı-kırmızılı formayla toplam gol sayısını 31'e çıkardı ve kariyer rekorunu egale etti.

Morata, 2 dakikada 2 gol attı

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata, attığı 2 golle ön plana çıktı.

Müsabakaya yedek başlayan Morata, 67. dakikada Gabriel Sara'nın yerine oyuna girdi. Tecrübeli santrfor, 87 ve 89. dakikalarda fileleri havalandırarak farklı galibiyete katkı verdi.

Galatasaray formasıyla akan oyunda ilk kez topu ağlarla buluşturan Morata, Süper Lig'deki gol sayısını 4'e çıkardı. Türkiye Kupası'nda da 1 kez fileleri sarsan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, toplamda 5 gole ulaştı.

Sallai, 6 gole ulaştı

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı-kırmızılı formayla 6. gol sevincini yaşadı.

Bu sezon 27. resmi maçına çıkan Sallai, 29. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı-kırmızılı formayla UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer golü bulunan Sallai, Süper Lig'deki gol sayısını da 2'ye yükseltti.

TÜMOSAN Konyaspor ile hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında 2 gol atan Roland Sallai, üst üste 2 resmi müsabakada 3 kez fileleri havalandırdı.

Torreira, kariyerinin en golcü sezonunu tekrarladı

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, kariyerindeki en golcü sezonunu yineledi.

Eyüpspor maçının 56. dakikasında farkı 2'ye çıkaran golü kaydeden Torreira, bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti. Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunan 29 yaşındaki futbolcu, 5 gole ulaştı.

Daha önce 2015-16 sezonunda Pescara, 2021-22 sezonunda da Fiorentina forması giydiği dönemde 5 gol atan Torreira, bu başarısını tekrarladı.

Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor maçlarında gol atan Torreira, kupada da Konyaspor filelerini havalandırarak üst üste çıktığı 3 resmi karşılaşmada tabelayı değiştirdi.

Galatasaray, duran toplardan atıyor

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon duran toplardan attığı gollerle skor üretiyor.

Galatasaray, mücadelenin 29. dakikasında Gabriel Sara'nın sağdan kullandığı korner sonrasında Roland Sallai'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci golünü de yine Sara'nın sağdan kullandığı korner sonrasında buldu.

Ligde bu sezon 75 kez fileleri havalandıran Galatasaray, bunların 32'sini duran toplardan buldu. Okan Buruk'un öğrencileri penaltı noktasından 10, serbest vuruşların ardından 9, taç atışları sonrasında ise 3 kez rakip ağları sarstı. Eyüpspor karşısında Sallai'nin filelere gönderdiği meşin yuvarlak, bu sezon kornerlerin ardından bulunan 10. gol oldu.

Galatasaray, direkleri geçemedi

Sarı-kırmızılı takımın 2 şutunda top direğe takıldı.

Müsabakanın başında Eren Elmalı'nın kendi yarı alanında soldan uzun oynadığı top ceza sahasına hareketlenen Yunus Akgün'de kaldı. Yunus, pasını penaltı noktasındaki Osimhen'e aktardı. Yıldız santrforun kaleci Berke Özer ile karşı karşıya pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

Maçın 51. dakikada ise sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Kaan Ayhan, 25 gün sonra formasına kavuştu

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli oyuncusu Kaan Ayhan, yaklaşık 1 ay aradan sonra bir müsabakada forma giydi.

Son olarak 2 Nisan'da Fenerbahçe ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında oynayan Kaan, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 25 gün formasından uzak kaldı.

Kaan, bu süreçte Süper Lig'de Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK müsabakaları ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasını kaçırdı.

Ahmed Kutucu, eski takımına karşı oynadı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu, eski takımı ikas Eyüpspor'a karşı ilk kez mücadele etti.

Maça yedeklerde başlayan Ahmed, müsabakanın 76. dakikasında Victor Osimhen'in yerine oyuna girdi.

İlk yarı

2. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasında topu ceza sahası sağ çaprazında kontrol eden Yunus Akgün, penaltı noktası üzerinde bulunan Osimhen'e meşin yuvarlağı aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Osimhen'in bekletmeden yaptığı vuruşta top, yan direğe çarpıp auta çıktı.

18. dakikada Lemina'nın soldan ortasında penaltı noktası civarında topu göğsüyle önüne alan Sallai, kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldı. Macar futbolcunun vuruşunda Berke, ayaklarıyla topun ağlara gitmesini önledi.

27. dakikada Ampem'in ceza yayının solundan plase vuruşunda kaleci Muslera, soluna yatarak topu kontrol etti.

29. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas gerisinde bulunan Osimhen'in vuruşunda top kaleye doğru yöneldi. Arka direğe hareketlenen Sallai, yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

51. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında Caner Erkin'in ıskaladığı top Yunus Akgün'de kaldı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus'un plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

56. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Torreira, kafalardan seken topla arka direkte buluştu. Uruguaylı oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Berke Özer'in bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 0-2.

71. dakikada Galatasaray durumu 3-0 yaptı. Morata'nın pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı rakibinin üzerinden aşırdıktan sonra vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu yine önünde bulan Osimhen'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.

79. dakikada Eyüpspor, karşılaşmadaki tek golünü attı. Caner Erkin'n sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Claro, penaltı noktası civarından kafayla ağları sarstı: 1-3.

87. dakikada Galatasaray farkı yeniden 3'e çıkardı. Lemina'nın soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Morata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4.

89. dakikada Galatasaray maın skorunu belirledi. Kaan Ayhan'ın sağdan ortasında altıpas önünden Morata, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-5.

Galatasaray, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.