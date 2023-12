Kayseri

Sezona iç sahada Galatasaray maçıyla başlayan Kayseri temsilcisi, bu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Ligin 3. haftasında Yılport Samsunspor'u 2-1, 5. haftada ise Gaziantep FK'yi 2-0'la geçen sarı-kırmızılı ekip, 7. haftada RAMS Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldı.

Çaykur Rizespor'u 9. haftanın açılış maçında 3-1 mağlup eden Kayserispor, bir sonraki iç saha maçında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi.

Ligin güçlü ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'la 13. haftada 1-1 berabere kalan Kayseri temsilcisi, evindeki son karşılaşmada ise Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-0 üstünlük kurdu.

Kayserispor, iç saha maçlarında 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan topladı.

Bu karşılaşmalarda 11 kez rakip ağları havalandıran Kayserispor, kalesinde 3 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekip 17. haftada ağırlayacağı lider Fenerbahçe karşısında da iç sahadaki namağlup ünvanını korumak istiyor.

Recep Uçar: "Bizi zor bir maç bekliyor"

Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin hem ligde hem de Avrupa'da mücadele ettiğini belirten Uçar, "Fenerbahçe ülkemizi Avrupa'da çok iyi temsil ediyor. Şu anda Konferans Ligi'ni lider olarak tamamlayarak son 16'ya kaldılar. Ben başarılarından dolayı İsmail Hoca, ekibini ve Fenerbahçe Kulübünü tebrik ediyorum. Umarım bundan sonraki turlarda da bu işin sonu final olur, kupa olur ve hepimizi mutlu ederler. Onlara canı gönülden, yürekten başarılar dilerim." dedi.

Fenerbahçe'nin bu sezonun Galatasaray'la beraber birçok parametrede en iyi takım olduğuna dikkati çeken Uçar; sezonun en çok gol atan, maç başına en çok şut çeken, topu kaybettiği zaman en kısa sürede kazanan takımıyla karşılaşacaklarını kaydetti.

Uçar, Fenerbahçe'nin deplasmanda sadece Adana Demirspor'a karşı puan kaybı yaşadığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Hem oyun gücü hem oyuncu gücü olan bir takım. Bizi zor bir maç bekliyor. Tabii her maç önemli, her maç zor. Pendikspor maçı da kolay değildi. Biz de şu ana kadar kendi sahamızda iyi oyunlar ortaya koyduk, evimizde kaybetmedik. Biz bu maça da diğer maçlar gibi en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Amacımız kendi kurguladığımız oyunu sahaya en iyi şekilde yansıtabilmek olacak. Taraftarımızın da desteğiyle bunu başarıp yolumuza iyi bir neticeyle devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe hem sahadaki oyuncularıyla hem de yedek kulübesiyle değerli oyunculardan oluşuyor. Bizim bireysel olarak önlem aldığımız bir oyuncu yok. Her mevkide önemli oyuncuları var. Bunları çalışıyoruz."

Kayserispor'un son 7 maçta 6 galibiyet aldığını ve bu serinin oyuncuların öz güvenini yükselttiğini vurgulayan Uçar, "Öz güven her alanda olduğu gibi futbolda da çok önemli. Takım kazandıkça oyuncunun, teknik adamın hatta taraftarın bile öz güveni yerine geliyor. Takım kazandıkça taraftarın maça gelirken kazanma beklentisi artar. Bu gayet normal bir şey. Ümit ederim bu hafta yenilmezlik serimiz devam eder. Çok zor bir maç olacak. Belki kendi sahamızda şu ana kadar oynadığımız en zor maça çıkacağız. Kurguladığımız oyunu sahaya yansıtıp doğru mücadele edip arzu ettiğimiz sonucu almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu benim ya da ekibimin şahsi başarısı değil"

Uçar, son yılların en iyi başlangıcını yapan bir Kayserispor olduğunun altını çizerek, "Bu başarı şu an burada olan teknik ekip ve oyunculara yazılıyor ama bu benim ya da ekibimin şahsi başarısı değil. Teknik ekip ve oyuncular başta olmak üzere yönetimin sezon başından beri verdiği mücadele bu başarıyı getirdi. Başarıda en büyük katkılardan biri de her geçen gün sayıları artan taraftarımız. Ekip olarak iyi giden bu süreci daha da ileriye götürüp geçmişte ulaşılamayana ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.