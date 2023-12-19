İstanbul

Turnuva boyunca otelde konaklamayı tercih eden birçok milli takımın aksine Arjantin Milli Takımı futbolcularının konaklamayı tercih ettiği Katar Üniversitesi'ndeki 90 odalı öğrenci yurdu, şampiyonanın 1. yıl dönümünde mavi ve beyaz renklerle dikkat çekiyor.

Erkek öğrenci yurdu olarak kullanılan odalarda futbolcuların portrelerinin yanı sıra yurdun büyük bir bölümünde Arjantin Milli Takımı'nın resimleri yer alıyor.

Messi'nin kupa ile uyuduğu oda

18 Aralık 2022 tarihinde oynanan final maçında Fransa’yı penaltı atışları sonucu geçerek Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi kupa ile birlikte yurttaki B 201 nolu odada uyuyarak poz vermiş ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bu paylaşım 55 milyona yakın beğeni alarak Instagram'da en çok beğenilen fotoğraflar arasına girmişti.