KAYSERİ (AA) - Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.
Suriye'de bulundukları dönemde silahlı terör örgütü DEAŞ'ın içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 zanlının, merkez Kocasinan ilçesindeki adreslerinde arama yapıldı.
Aramada, birçok dijital materyale el konuldu, 2 şüpheli yakalandı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.
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