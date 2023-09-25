Bingöl'de 529 kilo 600 gram esrar ve 3 milyon 158 bin kök kenevir ele geçirildi Bingöl'de 529 kilo 600 gram esrar ve 3 milyon 158 bin kök kenevir ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.
Suriye'de bulundukları dönemde silahlı terör örgütü DEAŞ'ın içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 zanlının, merkez Kocasinan ilçesindeki adreslerinde arama yapıldı.
Aramada, birçok dijital materyale el konuldu, 2 şüpheli yakalandı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.