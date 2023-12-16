Haber: Damla Oya Erman

Palatine Tepesi'nde yer alan ve Roma Forumu'na muhteşem bir manzaraya sahip olan bu 2000 yıllık saray, 1. yüzyılda inşa edilmiş ve Nero'nun gönlünde taht kurmuş.

Bir zamanlar Colosseum'un hemen yanında yer alan ve yıllardır bakımsız ve kapalı olan Domus Tiberiana, şehrin arkeolojik kalbinde bir "kara delik" bıraktı, ancak şimdi altı yıllık bir yenileme sürecinin ardından "dağınık bir müze" olarak tekrar ziyarete açılıyor. Saray, buluntuları ve freskleri sitenin her tarafına dağıtarak antik ihtişamını ziyaretçilere sunmayı hedefliyor.

Domus Tiberiana, Roma'nın ilk imparatorluk sarayıydı ve imparator Tiberius tarafından inşa edilmişti. Dört hektardan fazla bir alanı kaplayan saray, büyük bahçeler, tapınaklar ve imparatorun Praetorian muhafızları için odaların yanı sıra konutları içeriyordu.

Yeniden açılmasıyla birlikte, sarayın içinde bulunan antik eşyalar, stukolar, freskler, amforalar, çömlekler ve İsis, Dionysius ve Mithras kültleriyle ilgili tanrıça heykelleri gibi döneme ait öğeleri sergileyerek ziyaretçilere geçmişe bir yolculuk sunuyor.