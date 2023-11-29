Doha

Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde Katar bursu alan Randa Al-Dawoudi moderatörlüğünde yapılan oturuma, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin annesi Katar Vakfı (QF) Başkanı Şeyha Moza bint Nasır ve çok sayıda kişi katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı ve Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Profesör Jeffrey Sachs, paneldeki konuşmasında, İsrail-Filistin sorununun devam etmesinin sebebinin BM tarafından alınan kararın uygulanmaması olduğuna işaret ederek, söz konusu kararın uygulanması gerektiğini vurguladı.

Sachs, Filistin'in BM'ye tam üye olabilmesinin öneminin altını çizerek, "Amerikan halkı bunu istiyor, Amerikan halkı adalet ve barış istiyor, bir başka savaşa daha bulaşmak istemiyor. Amerikan halkı daha fazlasını istemiyor, barış istiyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşın temelinin de "ABD'nin Ukrayna'yı tarafsız bir ülke olarak bırakmak yerine askeri ittifaklarını Ukrayna'ya genişletme yönündeki amansız girişiminden" kaynaklandığını belirten Sachs, "Bu savaş, siyasi bir savaştır." dedi.

Sachs, ABD de dahil olmak üzere tüm ülkelerin BM Şartı'na uyması gerektiğini vurguladı.

"Her birinizi eğitim hakkını savunmaya çağırıyorum"

Katar bursundan yararlanan Filistinli Athar Ahmed de Gazze'deki evinin uyarı yapılmadan bombalandığını ve burada babası ve amcasını kaybettiğini kaydederek, 2014'ün hayatının dönüm noktası olduğunu söyledi.

Tüm bu "karanlık" anıları hatırladığını ifade eden Ahmed, ancak aldığı bursun bu anıları duygusal, psikolojik ve finansal destek yoluyla iyileştirdiğini dile getirdi.

Ahmed, Gazze'de birçok üniversite ve eğitim kurumunun enkaza dönüştüğünü ve çok sayıda öğrencinin öldürüldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gazze'de devam eden trajediye tanık olduğumuz için, her ne pahasına olursa olsun eğitimin korunmasının öneminin farkına varmalıyız. Bu sadece bir üniversite, bir sınıf veya bir diploma değil. Bu bir umut ışığı. Bu daha iyi bir geleceğe giden yoldur. Her birinizi eğitim hakkını savunmaya ve Gazze'deki gelecek neslin bu bitmek bilmeyen çatışmanın yükünü taşımamasını sağlamaya çağırıyorum."

Zihin-Beden Tıbbı Merkezi Kurucusu ve CEO'su James S. Gordon da savaşlar sırasında ve sonrasında, iklimle ilgili felaketlerde ve silahlı saldırılarda insanların yaşadıkları psikolojik travmalar konusundaki çalışma deneyimlerini paylaştı.

İnsanların, başkalarının travmalarıyla baş etmelerine yardımcı olmaları için kendi travmalarıyla ve zorluklarıyla baş etmek zorunda olduğunu kaydeden Gordon, insanların dürüstlük, şefkat ve cesaret duygusuna giden yolu bulmaları gerektiğini vurguladı.

Gordon'un konuşmasının ardından Gazze'de yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

"Bu çılgınlığa mutlaka son vermeliyiz"

Gazzeli Ahmed Zayed de "Gazze'de yaşananların daha önceki "hiçbir savaşa benzemediğine" dikkati çekerek, bu çatışmalardan etkilenenleri eğitim yoluyla nasıl koruyabilecekleri sorusunun önemli olduğunu söyledi.

Gazze'den iki gün önce buraya gelen Gazzeli Gazeteci Ameera Harouda da 37 günün çok zor geçtiğini belirterek, birçok ailenin İsrail'in saldırılarından korunmak için okullara sığındığını ancak okulların da bombalandığını dile getirdi.

Gazze'den tahliyesini anlatan Harouda, Gazze'den çıkışının "mucize" olduğunu ifade etti.

Filistin asıllı Amerikalı stand-up komedyeni Mo Amer ise oturuma video mesaj gönderdi.

Amer, İsrail'in Gazze'de yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini vurgulayarak "Bunun yeni bir şey olmadığını hatırlamak çok önemli. Bu çılgınlığa mutlaka son vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

WISE Zirvesi

Katar Vakfı'nın girişimi olan ve bu yıl "Yaratıcı Akıcılık: Yapay Zeka Çağında İnsanın Gelişmesi" temasıyla gerçekleştirilen WISE 11, yapay zeka çağında insan yaratıcılığını ve değerlerini geliştirmeye odaklanıyor.

Zirve, kültür ve dilin eğitim sistemleri üzerindeki etkisi, yapay zeka odaklı bir dünyada gezinmek için pratik çözümler, nöro eğitim, geleceğe yönelik becerilerin geliştirilmesi, yenilikçi eğitim modellerinin uygulanması ve ölçeklendirilmesi için en iyi uygulamalar gibi çok çeşitli konuları kapsıyor.

Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu zirvede eğitim, iş ve akademik alanda dünyadan 300'den fazla konuşmacı yer alırken yerel, bölgesel ve uluslararası uzmanlar görüşlerini paylaşıyor.

Dün başlayan ve bugün son bulacak zirvede, eğitim sorunlarına çözüm bulmak için çeşitli konularda 3 tematik alanda 200'den fazla oturum yapılacak.