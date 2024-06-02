BAE'yi ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim, Bin Zayid ile bir araya geldi.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi imkanlarının yanı sıra, Gazze Şeridi ve Filistin genelindeki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "İki ülke, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes çabalarını ve bölgenin güvenlik ve istikrarını koruyan iki devletli çözüme dayalı kapsamlı ve kalıcı bir barışa ulaşılmasını destekliyor." ifadelerine yer verildi.

BAE haber ajansı WAM'a göre de iki lider, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'ndeki krize ilişkin perşembe günü sunduğu tekliflere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

BAE ve Katar'ın, "bölgedeki gerilimi durdurmak, tüm sivillerin hayatlarını korumak, Gazze Şeridi'ndeki acıları sonlandırmak ve adil bir barış için açık bir siyasi ufka doğru ilerlemek hedefli" tüm ciddi girişimleri ve çabaları destekledikleri kaydedildi.