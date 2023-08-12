Haber: Beyza Betül Cihan

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Ülde Mahallesi'nde meydana gelen yangının ardından Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, yangın bölgesinde giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Baltacı, yangının neden olduğu zararları yerinde inceleyerek, yangından etkilenenlere destek mesajı iletti.

Geçen gece meydana gelen yangın sonucu 7 ev kül oldu. Bu olumsuz sonuçların etkilediği mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Milletvekili Baltacı, hızlı bir şekilde yaraların sarılması ve normal hayatın tekrar kurulması için gerekli sürecin takipçisi olacağının altını çizdi.

Baltacı, yangının meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunarak, yaşanan zorlu sürecin sürekli takip edilmesini ve gerekli desteklerin sağlanması için uğraşacağını vurguladı. Yangından etkilenen ailelere moral veren Baltacı, yaraların en kısa sürede sarılacağına inandığını belirtti.