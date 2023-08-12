Haber: Beyza Betül Cihan

Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 5. katındaki bir açılış saat 21.30 civarında gaz sıkışması sonucu büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın hemen ardından yangın çıktı.

Patlama ve yangın haberi üzerine bölgeye hızla çok sayıda itfaiyeci, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartmanda oturanlar, patlamanın kullanıcılarının büyük bir panik ve korku yaşadı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı, böylece yangının diğer dairelerin çevresini önlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de herhangi bir yaralının olmadığını teyit etti.

Olayın en mutlu tarafı, yangın sırasında evde kimsenin bulunmamasıydı. Bu sayede can kaybı veya yaralanmaların yaşanmaması büyük bir rahatlama sağladı. Yangın sırasında mahsur kalan bir kedinin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi. Kurtarılan kedi, Lapseki Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.