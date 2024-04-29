Beyrut

Lübnan'ın güneyinde konuşlu Kassam Tugayları, İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği katliama karşılık İsrail'in sınırda yer alan Cibur Kampı adlı 796. Doğu Tugayı'nın onlarca katyuşa roketiyle hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu ise Lübnan'dan gelen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan'dan toplamda 20 roketin fırlatıldığını, birçoğunun hava savunma sistemi ile etkisiz hale getirildiğini, bir kısmının da açık alanlara düştüğünü aktardı.

Saldırı nedeniyle can kaybı ya da hasar meydana gelmediği ifade edildi.