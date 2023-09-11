İSTANBUL (AA) - Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, kısa bir süre önce Threads, kullanıcıların masaüstü cihazlarından içerik aramalarına ve diğer özellikleri kullanmalarına olanak tanıyan yeni bir web sürümü yayınladı.

Similarweb istatistiklerine göre, Threads'in mevcut aylık kitlesi 13,2 milyona ulaştı. Kaspersky uzmanları, Threads'i kullananlar için bunu nasıl güvenli bir şekilde yapacaklarına, kişisel verilerini nasıl koruyacaklarına ve dolandırıcılardan nasıl kaçınacaklarına dair bir ipucu listesi hazırladı.

Kaspersky uzmanları daha önce bu yeni sosyal ağın web sürümünü taklit eden ve kullanıcıların giriş bilgilerini ve şifrelerini toplayan kimlik avı sayfalarının yanı sıra "kullanıcıları Metaverse'e bağlamayı" vadeden, webde kripto para karşılığında satılan sözde "Threads Coin" tekliflerini keşfetti. Bu nedenle kullanıcıların bu yeni sosyal medya platformlarını keşfederken her zaman tetikte olmaları büyük önem taşıyor.

Güvenlik kontrolüne sahip olan Threads, Instagram veya Facebook hesapları hakkında güvenlikle ilgili önemli verileri gösteriyor. Mevcut bağlı e-posta adresleri, cep telefonu numaraları, şifrenin en son ne zaman değiştirildiği ve iki faktörlü kimlik doğrulamanın (2FA) açık olup olmadığı buradan görülebiliyor.

Kullanıcıların 2FA'yı ayarlamayı unutmaması gerektiğini vurgulayan Kaspersky uzmanları, "Threads, Instagram profiline bağlıdır ve aynı giriş bilgilerini kullanır. Bu nedenle kullanıcılar bir şifrenin iki hesaba birden erişim sağladığını aklından çıkarmamalıdır. Hesapları yetkisiz erişime karşı koruyan bir güvenlik katmanı olarak 2FA kullanmak her zaman daha güvenlidir. Modern ve güvenilir parola yöneticileri 2FA için benzersiz tek kullanımlık parolalar oluşturup saklayabilir. Bu sayede kimlik doğrulama için ayrı bir çözüm yüklemeye ve kullanmaya gerek kalmaz." bilgilerini aktardı.

Öte yandan Threads hesabını tek başına silmek mümkün olmuyor. Threads ile birlikte bağlı Instagram profili de siliniyor. Bu da tüm verilerin sosyal ağın diğer kullanıcılarından gizleneceği anlamına geliyor. Bunu yapmak için kullanıcıların Ayarlar -> Hesap -> Profili devre dışı bırak bölümüne gitmeleri ve Threads profilini devre dışı bırak seçeneğine tıklamaları gerekiyor.

Gizlilik konusunda bir kullanıcı istemediği bir kişiyi sessize alarak, kısıtlayarak veya engelleyerek kendisiyle kimin iletişime geçebileceğini sınırlayabiliyor. Tüm bu durumlarda, kişilerden hiçbiri bu eylemlerden haberdar edilmiyor.

Threads hesabındaki gizlilik düzeyini güçlendirmek için şu önerilerde bulunuluyor:

"Gönderilerde sizden kimlerin '@' sembolü ile bahsedebileceğini izleyebilir ve ayarlayabilirsiniz. Threads saldırgan dile karşı kullanıcılarını korumaya çalışır. Böylece kullanıcılar gönderilerine verilen yanıtlardaki saldırgan dili filtreleyebilir. Platform, yerleşik listelerle otomatik filtreleme veya belirli ifadeleri ve kelimeleri manuel olarak ekleme gibi çeşitli araçlara sahiptir."

"Sosyal ağın gizlilik politikasını iyi inceleyin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Web İçerik Analizi Uzmanı Anna Larkina, yeni bir sosyal ağın ortaya çıkmasının hızla yeni bir şeyler keşfetme, metin, resim ve video paylaşma ve milyarlarca başka insanla etkileşim kurma arzusu yarattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yine de Threads'i kullanan herkesin platforma kaydolmadan önce bu yeni sosyal etkileşimin sağladığı araçları incelemek için birkaç dakika ayırması gerekiyor. Öncelikle hesabı silme yeteneğine ve hesap koruma düzeyine dikkat etmenizi öneririz. Yayınlandıktan sonra tüm gönderilerinize ve fotoğraflarınıza ne olacağını ve bunları silmenin ne kadar kolay olacağını anlamak için sosyal ağın gizlilik politikasını iyi inceleyin. Zararsız olmayan veri sızıntılarının, hesaba yönelik saldırıların, kullanıcı verilerinin pazarlama amaçlı toplanmasının ve analiz edilmesinin günümüzde yaygın olduğunu her zaman hatırlamakta fayda var. Benzer bir saldırının kurbanı olma riskini en aza indirmek ve zaten büyük olan dijital ayak izinizi daha da artırmamak için, yeni bir hizmete kaydolmadan önce şartlarını incelemeniz gerekir."