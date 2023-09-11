Bakü

Bilişim Vadisi Bakü, Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) ve Azerbaycan Teknik Üniversitesince ortaklaşa düzenlenen ve 4 gün devam eden kamp, kapanış töreni ile sona erdi.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, ASAN Hizmet ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi yetkilileri katıldı.

Etkinlikte, "DIGIAGE Baku 2023" kampının özet videosu ile kampın en başarılı takımlarının tanıtım videosu gösterildi.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan olarak sağlam ve kopmaz bir şekilde tek millet olabilmeyi başarmayı ve bunu tüm dünyaya göstermeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın tek millet olduğunu 2. Karabağ Savaşı'nda gösterdiğini vurgulayan Bağcı, "Cumhurbaşkanlarımızın geleceği görme vizyonu sayesinde imzalanan Şuşa Beyannamesi doğrultusunda yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye ile Azerbaycan birlik ve kardeşliği, tüm Türk dünyası için de örnektir. Dijital çağda ülkelerimizin ihtiyaç duyduğu akademik bilginin paylaşılmasını ve üniversiteler arasındaki işbirliklerini son derece önemsiyorum." ifadesini kullandı.

Bağcı, Türkiye'deki teknokent ve bilişim vadilerine işaret ederek "Türkiye, bu alandaki tecrübesini kardeş ülkelerle paylaşmaktan hiçbir zaman çekinmemiştir. Verinin kıymetli olduğu ve ticarileştiği bir dönemde, Türkiye, bilgisini kardeşleriyle paylaşmaktan imtina etmemiştir. Rekabetçi bir dönemde verinin ne kadar kıymetli olduğunu biliyorsunuz. Sizlerin bu yöndeki çabalarınızı sonuna kadar destekliyoruz." diye konuştu.

"80 kişi, 14 takımla sunumlarını gerçekleştirdi"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu, tören sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bilişim Vadisi Bakü'nün 2 Mayıs'ta açıldığını söyledi.

O zaman Bilişim Vadisi Bakü için hızlandırma programlarına ilişkin hedefler koyduklarını anlatan İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

"Bu hızlandırma programlarından biri de DIGIAGE oyun geliştirme kamplarıydı. DIGIAGE'in ilk yurt dışı programını Bakü'de gerçekleştirmiş olduk. 14 takımın sunum yaptığı bir oyun geliştirme kampını tamamladık. 14 takımın birçoğu DIGIAGE'den yatırım alabilecek ve Bilişim Vadisi'nin Bakü kampüsündeki ofis imkanlarından da ücretsiz faydalanabilecek."

İbrahimcioğlu, programa 270 başvuru yapıldığını, bunlardan 80 kişinin seçilerek eğitime dahil edildiğini aktararak "Bu 80 kişi, 14 takımla sunumlarını gerçekleştirdi. Bu başlangıç aşaması için ekosistemde bizim adımıza hevesimizi ve motivasyonumuzu artırıcı bir gelişme oldu. Bu kamplar, daha da artarak devam edecek, Bilişim Vadisi Bakü'nün Azerbaycan ekosistemiyle Türkiye ekosisteminin bir arada çalışmasına artırıcı etkisi olacaktır." ifadesini kullandı.

AA