Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdeş, Fenerbahçe'nin hak ettiği bir galibiyet elde ettiğini belirtti.

Hafta boyunca Fenerbahçe'nin oynadığı maçlardaki etkinliklerine göre yarı sahalarında defansif diziliş üzerinde çalıştıklarını anlatan Özdeş, şunları kaydetti:

"Derinlik hatasından yediğimiz ilk gole kadar bu iyi işledi. Hedefimiz, geçtiğimiz maçlardaki etkili oyuncularını kapatmaktı. 30-45 arasında rakip yarı alana geçmeye başladık, orada net pozisyon bulamasak da ataklar yapmaya çalıştık. İlk yarının bitmesine 10 saniye kala penaltıdan 2-0 geri düştüğümüz pozisyona kadar. Maçın hakemi basit, penaltı olmayan bir pozisyonda penaltı verdi. 2. yarıda planımızı değiştirmek zorunda kaldık. Fenerbahçe oyunun her iki yönünü de doğru oynadı. 80'den sonra farkı artırabilirlerdi. Oyuncularımı kutluyorum. Son ana kadar mücadele ettiler ve gol atma çabasını gösterdiler."