İstanbul

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Aralık 2022'de hizmete alınan Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi'nde son teknolojik cihazlarla hizmet sunuluyor.

Merkezde, kadın ve erkekteki kısırlık nedenlerinin araştırılması amacıyla gerekli tanısal testler ve muayeneler, yumurtlama, aşılama, tüp bebek, mikroenjeksiyon, testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE/Mikro TESE), embriyo ve gonad hücreleri dondurma işlemleri yapılıyor.

"Belgeler tamamlandığında tedavi protokolü başlatılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Uzmanı Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Ali Yılmaz, merkezlerinde yumurtalık rezervi azalmış ya da fertilite koruyucu tedavi gereksinimi olan kişiler için alanında uzman hekimlerce tetkikler yapılarak bir değerlendirme sürecinin başlatıldığını belirtti.

Yılmaz, bu değerlendirme sonrası kişilere özel tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirmeler yapıldığını, ardından güncel bilimsel veriler doğrultusunda en uygun tedavinin belirlendiğini aktardı.

Üremeye yardımcı ve fertilite koruyucu tedavilerde gerekli belgelerin tamamlanabilmesinin ve sürecin başlatılmasının özellikle yoğun çalışan kamu merkezlerinde uzayabildiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Merkezimizde belgeler tamamlanır tamamlanmaz tedavi protokolüne uygun zamanda başlanılmakta, ileri tarihlere randevu verilmemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği doğrultusunda sağlık kurulu raporu çıkarılmaya uygun olan hastalarımız için sağlık kurulu raporları hızla çıkarılıp tedavileri başlanılmaktadır. Yanlış bilinenin aksine kamu hastanelerine bağlı üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde sadece sağlık kurulu raporu çıkarılabilen hastalara hizmet verilmemektedir. Rapor çıkarılması uygun olmayan hastalarımız da yine sağlık uygulama tebliğinde belirtilen kurallar ve fiyatlandırma üzerinden hizmet alabilirler."

Yılmaz, özel ve kamu hastanelerinde üremeye yardımcı tedavi protokollerinin farklılık göstermediğine değinerek, kamu hastanelerinin ekonomik açıdan avantajlı olduğunu vurguladı.

Merkezde, bu güne kadar aşılama, tüp bebek tedavisi ya da yumurta dondurma amacıyla 223 hastaya dosya açıldığını belirten Yılmaz, infertilite polikliniğine başvuru sayılarının artmaya devam ettiğini bildirdi.

AA