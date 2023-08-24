Haber: Damla Oya Erman

Alabama'da iki vaka bildirildi ve bunlardan biri ölümlüydü; virüs ayrıca New York'ta atlar ve sivrisineklerde bulundu, ancak henüz orada insanda görülen bir vaka rapor edilmedi.

Alabama vakaları, eyalet Sağlık Departmanı Pazartesi günü yayımlanan bir basın açıklamasında, "son birkaç hafta içinde" Baldwin İlçesi'nde bildirildi.

New York'ta virüs, Devlet Sağlık Departmanı Salı günü bir açıklamada, St. Lawrence ve Franklin ilçelerinde atlar ile Onondaga İlçesi'nde sivrisineklerde bulundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, her yıl ABD'de insanlarda yalnızca birkaç Doğu Atlı Ensefalit vakası bildirilir, genellikle Doğu veya Körfez Sahili eyaletlerinde olur. Ancak ciddi hastalıklara yol açabilir. CDC, "Yaklaşık olarak EEE (Doğu Atlı Ensefalit) olan insanların %30'u ölür ve birçok sağ kurtulanın devam eden nörolojik sorunları olur" diyor.

Bu virüse karşı aşılar ve tedavi için spesifik ilaçlar bulunmamaktadır.

New York sağlık departmanı, "Tüm yaş grupları enfeksiyona duyarlıdır, ancak 50 yaş üstü ve 15 yaş altı kişiler virüsü alma riski açısından en yüksek risk altındadır" diyor. "Enfekte bir sivrisinek tarafından ısırılan çoğu insan herhangi bir semptom geliştirmeyecektir, ancak ciddi vakalar aniden başlayan baş ağrısı, yüksek ateş, üşüme ve kusma ile başlar. Hastalık daha sonra oryantasyon bozukluğu, nöbetler, ensefalit ve koma haline gelebilir."

Enfeksiyonu önlemenin en iyi yolu sivrisinek ısırıklarından kaçınmaktır. CDC, DEET, pikaridin veya limon eukaliptüs yağı gibi içeriklere sahip böcek kovucularını kullanmayı önerir. Dışarıda olduğunuzda uzun kollu gömlekler ve pantolon giyin.

Giysiler ayrıca sivrisinekleri öldürebilmesi veya uzaklaştırabilmesi için %0.5 permethrin ile muamele edilebilir. Mülkünüzü sivrisineklerin yumurtlayabileceği su birikintileri açısından kontrol edin.