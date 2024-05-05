17 il, 18 sınav merkezinde 31 bin 362 adayın katılımıyla yapılan 2024-İSG/1 için 88 bina ve bin 143 salon kullanıldı.

Sınavda, emniyet görevlisi dahil 4 bin 205 personel görev aldı.

Öte yandan, ÖSYM, sınava başvuran adaylar için temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını "https://ais.osym.gov.tr adresinden" 10 gün süreyle erişime açtı.

Temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u ise ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

İSG/1 sonuçları, 30 Mayıs'ta açıklanacak.