İSTANBUL - Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından başlatılan “Sağlıkla Parlayan Dişler, Mutlu Çocuklar” adlı proje kapsamında Kartal’daki ilkokullarda birinci sınıf öğrencilerine yönelik tarama hizmeti devam ediyor. Kartal Belediyesi tarafından hizmete açıldığı günden bu güne on binlerce Kartallı çocuğun ücretsiz tedavisinin gerçekleştiği ‘Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, ilçede yaşayan miniklere rutin olarak ağız ve diş sağlığı hizmeti veriyor. Proje kapsamında son olarak Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Yıldız İşçimenler İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin ağız ve diş taramaları yapıldı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu da diş taramasına katılarak belediye hekimlerine ve taramaya katılan öğrencilerine eşlik etti.

Etkinlik öncesinde okul müdürü Bülent Bertan ile bir sohbet gerçekleştiren Aksu, okuldaki eksiklikler hakkında da bilgi aldı. Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli ile birlikte gerçekleşen görüşmenin sonunda Aksu, okulda eksikliği tespit edilen revir odasının belediye tarafından hazırlanacağını belirtti. Ardından Kartal Belediyesi ve Başkan Gökhan Yüksel’in çalışmaları anlatılarak, okul yönetimi bilgilendirildi.



50 binin üzerinde çocuğun diş taraması yapıldı

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin deneyimli hekimleri tarafından gerçekleştirilen tarama işleminde çocukların diş ile ilgili sorunları tespit edildi. Proje ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ve ailelerinin de onayı alınarak gerçekleştirilen işlemler sonucunda çocuklara ve ailelerine tedavi ile ilgili bilgiler veriliyor. Bilgilendirmelerin ardından randevu talep eden ailelerin çocuklarının diş tedavileri Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde ücretsiz olarak yapılıyor. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı’ndan bugüne kadar 51800 öğrencinin diş taraması ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Ayrıca Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde yaklaşık 65 bin çocuğa hizmet verildi.

HABER: MERVE ELÇİ