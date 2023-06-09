İSTANBUL- Kâğıthane Belediyesi bu yaz da çocuklara birbirinden farklı spor branşlarında yetkinlik kazandıracak. Uzman eğitmenler eşliğinde yaz süresince 22 farklı branşta spor eğitimlerinin verileceği ilçede geleceğin şampiyonlarının yetiştirilmesi hedefleniyor. Yaz spor okullarında 4-15 yaş aralığındaki çocuklara Modern ve Geleneksel Okçuluk, Satranç, Voleybol, Buz Pateni, Yüzme, Golf, Basketbol, Futbol, Hentbol, Tekvando, Karate, Güreş, Masa Tenisi, Tenis, Badminton, Cimnastik, Futsal, Atletizm, Boks, Wushu ve Dart eğitimleri verilecek. Engelli çocuklar da unutulmadı. Engelli çocuklar için de yüzme ve basketbol eğitimleri hazırlandı.

Eğitimler Belediye'nin Yahya Kemal ve Hamidiye'deki tesisleri ile Hürriyet'teki Hasan Cevahir Spor Merkezi'nde verilecek. Veliler çocukları için başvurularını tesislere gelerek yaptırabilecekler.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin 'Sporcuhane' projesi kapsamında bugüne kadar on binlerce çocuk ve gence ücretsiz sportif eğitimler verdiklerini belirterek; '' Hem yeteneklerini keşfedecek, yeni beceriler kazanacak ve yeni arkadaşlar edinecekler. Hayatın içinde daha disiplinel olmayı öğrenecekler. Zihinsel ve bedensel yönden daha sağlıklı gelişecekler. Her birini ileride şampiyon olarak görmeyi diliyoruz.'' dedi.

HABER: MERVE ELÇİ