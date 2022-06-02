Merhaba sevgili Astrolji severler; bizi çok sıkı takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkürler.

Bu ay, astrolojide, sizlere karşıt burç-larımızla evlenme ihtimalimizin yüksekliğini anlatacağım, astrolojide çoğunluk aşk ve ilişkiler soruluyor ki bu konuda basit bir yöntemle bir çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Doğum haritası, doğum tarihinizi biliyorsanız ve saatini biliyorsanız internetten yükselen burcunuzu hesaplatabilirsiniz ya da isterseniz Instagram hesabım olan astropapatyaluna hesabından bana ulaşabilirsiniz, size severek danışmanlık verebilirim.

Sizin yükselen burcunuzun karşıt burcu sizin evleneceğiniz kişiyi ya da o burç olmasa bile o Burcun etkilerini taşıyan kişilikte, ruh halindeki insanla birbirinizi tamamlayacaksınız ve genelde o kişileri hayatınıza çektiğiniz ve bu insanla da evlenebileceğinizi öngörebiliyoruz.

Çünkü sizin burcunuz neyse o burcun karakteristik özelliklerini taşıyorsunuz, sizde eksik olan yanlarda, tam karşıt burcunuzdaki kişi sahip olduğu için birbirinizi tamamlıyorsunuz bir şekilde...

Karşıt burçları aşağıda yazıyorum;

Koç – Terazi

Boğa – Akrep

İkizler- Yay

Yengeç – Oğlak

Aslan – Kova

Başak – Balık

Bunlar birbirine zıt burçlar.

Yükselen burcunuz, insanların bizi nasıl gördüğüdür. 1. Evdedir ve karşıt Burcu 7. Ev ise ilişkileri gösterir, evlilik , ortaklık yani ilişki kurduklarımızı anlatır. Düşmanlarımızı da anlatır ve bu profildeki insanları çekeriz hayatımıza.

Dikkat edin burcunuzu, yükselen burcunuzu ve özelliklerini biliyorsanız bakalım karşıt evdeki burcun özelliğini taşıyan insanları mı hayatınıza dahil ediyorsunuz?

Babalığın hakkını veren babaların günü kutlu olsun.

Yüreğinizden sevgiyi ve de pozitif enerjinizi eksik etmeyin, sevgilerimle.

Gazeteci, yazar, enerjist, astroloji yolcusu

Funda Akosman

Astropapatyaluna

KOÇ - TERAZİ

Koç Burcu ne kadar atak dobra ateşli ise terazi Burcu da kibar, diplomatik, biz diyen burçtur, Koç ise ‘ben’ der.

BOĞA - AKREP

Boğa keyfine konforuna düşkün yemeyi, içmeyi, dinlenmeyi, huzuru sever, Akrep ise kriz çözmekte çok başarılıdır.

İKİZLER - YAY

İkizler meraklı, aceleci ve yüzeysel olabildikleri gibi, Yay Burcu felsefeci, Bilge burçtur.

YENGEÇ - OĞLAK

Yengeç Burcu duygusal, anaç, ailesine düşkündür, Oğlak Burcu ise çalışkan bir komutan gibidir, otoriter ve para hesabını bilen.

ASLAN - KOVA

Aslan Burcu egosu yüksek, sahnede olmayı ön planda olmayı ve parlamayı sever, Kova Burcu kolektif için çalışmayı, daha arka planda olmayı seçer, zekidir.

BAŞAK - BALIK

Başak Burcu detaycı, çalışkan, mükemmeliyetçi, eleştiren, titiz, Balık Burcu ise hülyalara dalan, hayal gücü, hisleri kuvvetli, tekamülünü ilerletmiş burçtur.

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“Güneş, Avliya Boşnak Mutfağına erkenden doğuyor,

kapılar dualarla açılıyor bereketli sofralar kuruluyor”

Avliya Boşnak Mutfağı, 2015 yılında İstanbul’da bir aile işletmesi olarak kuruldu.

Saraybosna’dan, İstanbul’a uzanan hikayenin kahramanları Ercan ve Amela Gül çiftidir. İşletmenin fikir sahiplerinden Ercan Bey Sjenicalı (Karadağ),Amela Hanım Sarajevolu (Saraybosna). İkili uzun yıllar boyunca ticaretle uğraşmış aynı zamanda Türkiye’de yaşayan Boşnakların önemli isimlerinden olmuş onları bir çok alanda temsil etmişlerdir. Bu süreç zarfında Balkanlar’a yapmış oldukları ziyaretler sonucunda Boşnak mutfağını ve kültürünü İstanbul’a getirme oluşum sürecini planladılar. Bu yolda en büyük destekçileri kızları Aslıhan, Canan ve oğulları Aşir Can Gül olmuş. Kardeşler, yeni nesil vizyon anlayışıyla etnik mutfağın ilerlemesinde katkıda bulunmuşlar.

Avliya’nın başarı öyküsünde aile dayanışması kadar, muhteşem bir ekip çalışması var.

Boşnak mutfağı, özellikle özgün Bosna ve Sancak bölgesinin zengin seçeneklerini yansıtıcak şekilde, siz değerli misafirlerimizin damak tadına uygun biçimde geliştirdik ve kültürümüzün temelini sahiplenip, koruyarak yaşatma felsefemiz, Avliya mutfağında da göstermiş ve menümüzü bu kavram etrafında şekillendirmemize ön ayak olmuştur.

Yemek kültürümüzün en seçkin örneklerini sizlere sunarken,anneannelerimiz tariflerinden yola çıktık ve bu lezzetleri yine özgün sunumlarımız ve modern yorumlarımızla sizlerin beğenisine sunmayı amaçladık.

Avliya Boşnak Mutfağı, aynı zamanda bir kültür elçisi gibi. Buraya gelenler yeni bir kültürle tanışıyor ve etkisi altında kalıyorlar.

Gerçekten de tavsiye ediyoruz. Muhteşem lezzetli bütün ürünler enfes ve kendine has ürünlerin satışı da bulunmakta...

http://www.avliyabosnakmutfagi.com.tr