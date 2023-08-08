Haber: Mert Osman Erman

Aslında, tüm şehir, Amazon Zirvesi'ne ev sahipliği yapmanın keyfini çıkarıyor.

Ayrıca, 2025 yılına bir hazırlık gibi hissettiriyor; o zaman şehir COP30'a ev sahipliği yapacak. Bu iki etkinlik Brezilya'nın bu bölgesi için büyük önem taşıyor - genellikle unutulmuş bir bölge. Belém, aynı zamanda Brezilya'nın en yüksek orman tahribat hızına sahip Pará eyaletinin başkenti olarak da iyi bir konumda.

Başkan Luiz Inácio Lula da Silva, Amazon'un bir dilimini paylaşan sekiz Güney Amerika ülkesini bir araya getirmek için bu zirveyi düzenledi. Bu tür bir toplantının 45 yıldır yapılmayan ilk kez gerçekleştiği bir durum, böylece suç ve orman tahribatı ile birlikte iklim değişikliğine karşı bölgesel bir cevap sağlanmış oldu.

Başkan Lula geçtiğimiz hafta BBC'ye şunları söyledi: "Dünyanın bu Belém toplantısına bir dönüm noktası olarak bakması gerektiğini düşünüyorum."

"Çeşitli toplantılara katıldım ve çoğu zaman konuşurlar, belgeyi onaylarlar ve hiçbir şey olmaz. Bu toplantı, insanların dünyaya ne yapmak istediğimizi gösterme fırsatı bulduğu ilk büyük fırsattır."

Başkan Lula, önceki başkanı Jair Bolsonaro döneminde artan ormansızlaşmayı tersine çevirmeyi taahhüt etti. Bu yıl Temmuz ayında, 2022 yılının aynı ayına kıyasla ormansızlaşma %66 azaldı ve Lula 2030'a kadar sıfır ormansızlaşmaya taahhüt etti. "Bilmezsiniz, Bolsonaro hükümetinden topluluğumuza ne kadar baskı olduğunu," diyor Acangatá nehri yakınındaki bir topluluğun sakinlerinden Robson Gonçalves Machado. "Uçaklarla çevrilen arazi sahipleri, araziyi ormansızlaştırmak için satın almak isteyen soya çiftçileri."

Robson, Marajó Adası'nın yüzlerce su yoluyla dolanan kıyısında yaşıyor.

Marajó, dünyanın en büyük nehir adasıdır ve Brezilya'nın kuzey kıyısında Belém'e yakın bir konumda yer alır - Amazon'un en doğudaki kısmı. Robson'ın topluluğuna ulaşmanın tek yolu, Belém'den geceleri 13 saatlik bir tekne yolculuğudur. İzole hissettirebilir, ancak dışarıdan topraklarına olan talebi kesinlikle bilmektedir.

Pará, Brezilya'nın ormansızlaşmasının merkezi olarak bilinirken, daha yakın zamanda başka bir gelişen orman endüstrisi için de cazip bir olasılık haline gelmiştir - karbon kredileri. Sistemin çalışma şekli şudur: Kirlilik yaratan bir kuruluş, bir ton karbondioksit değerinde bir kredi satın alabilir.

Kuruluş tarafından ödenen para, karbon azaltma projelerine gitmesi amaçlanır, böylece her bir ton CO2 salınımı için kredi, yakalanan bir ton CO2'yi temsil eder. Bu krediler alınıp satılır ve fiyatları diğer herhangi bir pazardaki gibi belirlenir. Dünya Bankası, orman karbon kredisi pazarının yılda 210 milyar dolar (165 milyar sterlin) değerinde olduğunu tahmin ediyor, bu büyük bir potansiyele işaret eder.

Zirve bir diplomasi etkinliği olmasına rağmen, toplantıya giden yolu, karbon piyasası da dahil olmak üzere konuların birkaç gün boyunca tartışıldığı bir dönem dahil etti.

Robson'ın Acangatá topluluğu, bölgede faaliyet gösteren karbon kredi şirketlerinden biriyle niyet beyanı imzaladı. Henüz ciddi şekilde başlamamış olsa da, topluluk sürdürülebilir orman yönetimi, tavuk yetiştiriciliği ve biyogaz projelerini içeren kursları almaya karar verdi.

"Başlangıçta çok fazla şüphe vardı," diyor Robson. "Belediyede milyonlarca reais değerinde karbon satan devasa bir toprak gaspı vardı ve bu topluluğa aktarılmadı." Ilha do Marajó'daki karbon kredi şirketlerinin, insanları sözleşmelere zorlamak, projelerinin bir parçası olmaya zorlamak ve geri dönüşte alacakları yatırım hakkında pek fazla ayrıntı vermemekle suçlandığı görülmüştür.

Pará'nın kamu savcısı, endişe yaratan projeleri durdurmak için devreye girdi. Piyasa hala düzenlenmemiş durumda, ancak Başkan Lula bununla ilgileneceğine söz verdi.

Öğretmen Bianca Teles ve ailesi, Robson'dan iki saatlik tekne yolculuğu mesafesinde olan bir toplulukta manioc unundan geçimlerini sağlıyorlar. Haftada 200 dolar (157 sterlin) kazançları yeterli değil.

Bir karbon kredi şirketi, bir okul ve sağlık merkezi inşa etmelerine yardımcı olmayı teklif ettiğinde, bu bile onları ikna etmek için yeterli değildi. "Çok şeffaf değil," dedi. "Bize güvenceli bir yaşam sunacağını nasıl görebiliriz. Her zaman geride kalıyoruz, sonuçları korkarak bekliyoruz. Duyduğumuz bu hikayelerden dolayı, bir sözleşme imzalamamaya karar verdik."

Birçok sorun, devletin Amazon'da o kadar da varolmadığı için ortaya çıkar - kamusal hizmetler zayıftır, insanlar terk edilmiş hissederler. İşte şirketler genellikle bu boşluğu doldurmak için girer - hem iyi hem de kötü amaçlarla.

"Devlet orada olmadığında, her şeyin olabileceği bir insan yok bölgesi yaratır," diyor savcı Eliane Moreira.

Ilha do Marajó'nun diğer tarafında, Hernandez Pantoja gururla acai ve kakao plantasyonunu gösteriyor. Makineler ve eğitim, Shell'den yatırım finansmanı alan Brezilyalı bir karbon kredi şirketi olan Carbonext tarafından sağlandı. Topluluk ayrıca kredilerden pay alacak.

Pantoja Bey, "Geçen yıl sadece beş yasa dışı kereste fabrikasını arazimizden attık," diyor.

Topluluk, arazilerini yasa dışı ağaç kesiminden korumanın kendi başlarına bir zorluk olduğunu biliyor. Ancak fonları olan ve sürdürülebilir orman yönetimini sağlama planına sahip bir şirketle işbirliği yapmanın tek ileri yol olduğunu savunuyor.

"Ormanımıza bakmamız için destek istiyoruz - artık ağaç kesmek istemiyoruz."

Carbonext için topluluklara arazilerine bakmaları konusunda güç vermek önemlidir. Bölgenin tamamını güçlendirmek de önemlidir. CEO Janaína Dallan şunları söylüyor: "Kuzey küresel güneye geldiğinde ve 'Çözümüm var' dediğinde, biz de 'Gerçekten mi? Amazon'a gittin mi?' diyoruz."

"Oraya gitmediyseniz, nasıl bir sorunu çözebilirsiniz? Sahada değilsiniz. Bu yüzden 'Çözümüm var' demek çok kolaydır."

Amazon'daki yerel insanlar ve bu hafta zirvede bulunanlar, iklim değişikliği konusunda Güney Amerika'nın sesini duyurma konusunda kararlılar.