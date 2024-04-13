Şarkının yönetmen koltuğunda ise Sinan Güzel var.



Müzikseverleri derinden etkileyecek olan bu eserin mix’i yine Toylan Kaya’ya, mastering’i ise Özgür Yurtoğlu’na emanet edilmiş. Şarkıda duygusal bir atmosfer yaratan kemençe icrası Selçuk Balcı’ya, yaylı grubu ise Modern Yaylı’ya ait. Davul programlamaları ve gitarlar ise Toylan Kaya ve Selahattin Güzelel tarafından ustalıkla gerçekleştirilmiş. Bas gitarda ise Aşkın Kaya’nın imzası var. Şarkının klip çekimleri ise göz alıcı doğa güzelliklerine sahip Bolu ve Kars’ta gerçekleştirildi. Bu klip, Bolu’nun muhteşem 7 Göller bölgesinde ve Kars’ın Sarıkamış Katarina Köşkü’nde çekildi.



Şarkının yapımında ve prodüksiyonunda “Işık Prodüksiyon” var. Balcı işbirliğiyle uzun zamandır içeriklerine hız kesmeden devam eden “Işık Prodüksiyon” son dönemlerde ekibine kattığı sanatçılarla gücüne güç katıyor. “Senelerin Efkarı” adlı teklisiyle dinleyicilerinin karşısına çıkan Balcı, müzikseverleri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Müzik tutkunlarını bu muhteşem eseri keşfetmeye ve duygularına tercüman olan bu şarkı Sony Music etiketiyle dijital platformlarda yerini almaya hazırlanıyor.



Eserin sözü müziği Fatih Söylemez’e ait. Aranjesinde Toylan Kaya yer alıyor. Klibin yönetmen koltuğunda ise Sinan Güzel var. Bu duygu dolu eserin mix’i Toylan Kaya’ya, mastering’i Özgür Yurtoğluna ait. Kemençesiyle bizleri hayaller alemine Selçuk Balcı taşıyor. Yaylılar’da Modern yaylı’nın yer aldığı eserin davul programlamasında ise, yine toylan kaya var. Gitarıyla esere renk katan ise Selahattin Güzelel. Son olarak bas gitarıyla şarkıyı renklendiren kişi ise Aşkın Kaya. “Senelerin Efkarı” ile sizi duygu yolculuğuna çıkaran bu müziğin alt yapısında usta kişiler yer alıyor.

