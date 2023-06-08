Montenegro

Karadağ polisinden yapılan açıklamada, bu sabah elektronik posta yoluyla Karadağ Meclisi'nde patlayıcı madde bulunduğuna dair içeriklerin gönderildiği ifade edildi. Aynı içeriklerin başkent Podgorica başta olmak üzere Niksic ve Bijelo Polje gibi kentlerdeki okullara da gönderildiği aktarıldı.

Yapılan ihbarlar üzerine polisin gerekli tedbirleri aldığı vurgulanan açıklamada, ilgili binaların boşaltıldığı bildirildi.

Yerel medyadaki haberlerde de öğrencilerin velilerine haber verildiği ve evlerine gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Karadağ'da daha önce de birçok okulda bomba ihbarı yapılmış, tüm ihbarlar asılsız çıkmıştı.

AA