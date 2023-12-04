Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 13-18. kilometrelerinde Kırkgeçit-2 viyadüğünde onarım çalışması nedeniyle ulaşım Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor.

TEM Otoyolu Kandıra-Doğu İzmit kavşaklarında Alikahya mevkisinde altgeçit yapılacak. Güney taşıma yolundaki trafik (İstanbul-Ankara istikameti) servis yoluna aktarılacak. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılacak.

Muğla -Denizli Devlet yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan nedeniyle Muğla'ya ulaşım, gidiş yönünden tek şeritten sağlanıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Kırıkkale - Kırşehir yolunun 30-38. kilometrelerinde üstyapı (BSK) çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde bölünmüş yolda orta refüj ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım sol şeritten gidiş-geliş olarak devem ediyor.

Trabzon Maçka yolunun 2-10. ve 15. kilometrelerinde (Deliklitaş, Akoluk ve Esiroğlu mevkileri) yapılan ışıklı uyarı sistemleri montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleşiyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 9. kilometresinde alt geçit menfez bakım onarım çalışması nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.