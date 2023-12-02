Dünyada 40 milyar Euro bir pazar büyüklüğüne ulaşan kamp, karavan ve doğa sporları sektörü, özellikle dünyada yeni bir akım oluşturan karavan kullanıcıları, kamp ve doğaseverleri fuarlarda bir araya getiriyor. Türkiye’de de sektörün hacmi arka arkaya açılan karavan otoparkları ve kamp alanları ile birlikte 600 milyon dolarlara çıkıyor. Sektörde son 2 yılda üretici sayısı 5 katına çıkarken, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ihracat da 3’e katlandı.

Tam da bu noktada ticarette zirveye ulaşmak için doğru adres, her fuarda katılımcılarının aldığı siparişlerle yoğun ticaretin gerçekleştiği 5. CNR Camp&Caravan İstanbul Fuarı olacak. Fuar, 29 Kasım - 3 Aralık 2023 tarihleri arasında Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.