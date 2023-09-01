ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Ücret Toplama İstasyonu'nda Serbest Geçiş Sistemi kuruluyor. Bu nedenle Şekerpınar gişelerinden otoyola giriş-çıkışlar servis yollarından kontrollü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 44-45. kilometrelerindeki (Çardak Havalimanı Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Mihalgazi-Hekimdağ-Eskişehir yolunun 1-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma alternatif yollardan kontrollü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Nurdağı kavşakları 17-21. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

İskilip-Çorum yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Elmalı-Finike yolunun 60. kilometresindeki Finike Saklısı Kavşağı mevkisindeki düzenleme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometresindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bilecik-Sakarya yolunun 36-37. kilometresindeki Ertuğrulgazi Tüneli'nin Sakarya-Bilecik yönündeki bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 5-6. kilometrelerinde Gökhüyük Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.