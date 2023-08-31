ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Orhanlı kavşaklarındaki kuzey yolda 20.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle kuzey yol platformu (İstanbul istikameti) trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer platformdan çift yönlü izin verilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Pozantı kavşakları 1-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle Konya Kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerinde çelik ağ ile şev koruma çalışmaları sebebiyle bir şerit ulaşıma kapatıldı. Bu bölgede trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla kapatıldı. Söz konusu mevkide ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Denizli-Antalya yolunun 0-14. kilometrelerinde Denizli çevre yolundaki Honaz Tüneli'nin Antalya'ya gidiş tüpü, elektrik-elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerinin yapım çalışmaları nedeniyle kapatılarak, ulaşım Denizli şehir merkezi güzergahından sürdürülüyor.

Kürtün-Torul yolunun 5-35. kilometrelerinde Günyüzü-1, Günyüzü-2, Elceyiz, Kürtün, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinin elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Devrek-Zonguldak-Çaycuma-Bartın yolunun 21-22. kilometrelerindeki Ecekler Köprüsü'ndeki hasar dolayısıyla bölünmüş yolun Bartın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Çamlıbel-Sivas yolunun 37-43. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.