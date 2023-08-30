İSTANBUL (AA) - İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın son etabı olan Küçükpazar ve Eminönü istasyonlarının açılışına katıldı.

Açılışın ardından Eminönü istasyonunda tramvaya binen İmamoğlu, yolculuk sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Aday göstermek istediğimiz arkadaşlar yeteri kadar öz güvenli davranamadılar, ateşten gömleği giydiremedik." sözlerinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak." dedi.

Başka bir soru üzerine, tramvayın ilk etabını Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açtıklarını anlatan İmamoğlu, bugün de CHP İstanbul İl Başkanvekili, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı ve milletvekili ile açılışı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bugünkü açılışa Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun davet edilip edilmediğinin sorulması üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"Tabii biz davetlerimizi her zaman yapıyoruz ama bugün resmi bir bayram, kutlama programları var, herkesin kendi konumu gereği katılması gereken devlet programları var. Onun için buradayız. Az önce dediğim gibi İstanbul'da ne mutlu bize ki yine başladığımız prensiplerle Millet İttifakı'nın değerli il başkanı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı, CHP İstanbul İl Başkanvekili burada. Yüklenicimiz ve insanlarımız burada."

Eleştiride bulunan vatandaşa korumalardan müdahale

Tramvay Feshane istasyonuna geldiğinde İmamoğlu ve beraberindekiler araçtan indi. İmamoğlu'nun burada vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirmesi nedeniyle tramvayın Eminönü'ne hareket etmemesi yolcuların tepkisine yol açtı.

Bir vatandaşın, "Sıcakta 5 çocukla rezil olduk, açılış yapılacaksa yapılsın, daha sonra tramvay hareket etsin." diye bağırması üzerine İmamoğlu, bu kişiyi yanına çağırdı.

Seçkin Türk isimli başka bir vatandaşın da İmamoğlu'na tepki göstermesi üzerine korumalar müdahale etti. Bu sırada darbedilen Türk, iki görevli tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, İmamoğlu'na ağır bir eleştiri veya hakarette bulunmadığını ileri sürerek, "Bu kadar rezillik olmaz, yazıktır, günahtır, millet trenin içerisinde kaldı. Ne hakaret var ne bir şey." dedi.

Eyüp'ten Eminönü'ne gitmek istediğini anlatan Türk, "Aracın sıcak olması ve vatandaş olarak mağdur olduğumuzdan dolayı biraz veryansın ettik. Geldik bu tarafa doğru çıktık. Ondan sonra 'Sen başkana ne söylersin lan' denilerek pata küte geldiler." diye konuştu.

Türk, gazetecilere yüzündeki ve boynundaki darp izlerini göstererek, şikayetçi olacağını söyledi.