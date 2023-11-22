Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Ulucak-Karasuluk kavşakları 4-8. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünde sağ ve orta şeritler saat 18.00'e kadar trafiğe kapatılarak, sürücüler sol şeride yönlendirilecek.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 13-18. kilometrelerinde Kırkgeçit-2 viyadüğündeki (Tüneller mevkisi) onarım çalışması sebebiyle ulaşım Adana istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-49. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki bordür ve hendek betonu çalışmaları dolayısıyla sağ şeritte daraltma yapılıyor.

Denizli-Çardak yolunun 20-23. kilometrelerinde Kaklık Alt Geçidi'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yan yoldan kontrollü devam ediyor.

Tavşanlı-Domaniç-İnegöl yolunun 26. kilometresinde Ayvazlar (Kınık) Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı mevkileri) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Tirebolu-Görele yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki otokorkuluk montaj çalışması nedeniyle saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Tokat-Sivas yolunun 42-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 11-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.