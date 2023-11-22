HABER: DİNÇER KARACALAR

276 kilogramlık top mermisini kaldırarak İngilizlere ait Ocean Zırhlısı’nı dümeninden vurup, batmasına sebep olarak savaşın seyrini değiştiren Çanakkale Kahramanı Havranlı Seyit Onbaşı’nın kahramanlık hikâyesi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile arasında geçen anıların anlatıldığı “Sağol Atam” belgesel filmiyle yıllardır dilden dile dolaşan kahramanlık destanı gün yüzüne çıkarıldı.



SAĞOL ATAM TÜRKÜSÜ DUYGULANDIRDI



Gösterim öncesinde, belgeselde yer alan ve sözleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarından; Hakan Koparan, Metin Durkutlu, Abdullah Şimşek ve Zafer Dutçu’ya, bestesi ise; Abdullah Şimşek’e ait olan “Sağol Atam” türküsü, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Sanatçısı Osman Çiçek tarafından seslendirildi. Seyircileri duygulandıran “Sağol Atam” türküsü yoğun istek üzerine ikinci kez okundu.



SEYREDENLER DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI



Başrollerini başarılı oyuncular; Engin Altan Düzyatan ve Emre Erçil’in oynadığı “Sağol Atam” filminin galasına akın ederek Avlu Kültür ve Kongre Merkezi’nin dışına taşan Balıkesirliler, kendileri için açık alanda özel olarak hazırlanan LED ekranlardan da belgeseli izlediler. Film gösterimi sırasında duygu dolu anlar yaşayan Balıkesirliler, kendi bağırlarından çıkan bir vatan evladının kahramanlık destanını büyük bir gururla seyrettiler.



“SETTE ÇALIŞIRKEN GÖZYAŞLARIMIZI TUTAMADIK”



Havranlı Seyit Onbaşı karakterini canlandırmaktan büyük bir gurur duyduğunu ifade eden başarılı oyuncu Emre Erçil “Cumhuriyetimizin 100. yılında ve böyle güzel bir beldede bu tarihi bize tekrar hatırlatan Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bütün iş arkadaşlarıma bir sanatçı olarak can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bir role yaklaşırken o rolle arkadaş olmaktan çok içini tanımaya çalışırım bir oyuncu olarak. Size yemin ediyorum ki ben hayatımda böyle güzel bir adam görmedim. Sanırım gerçek kahramanlar, kendi kahramanlıklarının farkında değiller. Adama deseniz ki ‘Ne verdin bu vatan için.’ yemin ediyorum der ki ‘Yeteri kadar değil.’ Öyle güzel bir adam. Umarım sizlere, özellikle gençlere bu hissiyatı ve vatan sevgisini gösterebilmişizdir. Sette çalışırken gözyaşlarımızı tutamadık. Ben, bir sanatçı olarak gurur duyuyorum bu iş bana nasip olduğu için. Ayrıca sevgili arkadaşım Engin Altan’la bu rolü oynamak benim için ayrı bir güzeldi. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Umarım ben ne hissettiysem, izleyince siz de onu hissedersiniz.” dedi.



“ATATÜRK’Ü OYNADIĞIM İÇİN ÇOK GURURLUYUM”



Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, konuşmasına belgeselin içinde geçen “Milletler, kahramanlarını tanımalıdırlar.” sözüyle başlayarak “Bu sayede ben Seyit Ali’yi daha içten daha samimi olarak tanıdığımı düşünüyorum. Beraber görüştükleri konakta, müze olarak hatıra kalacak ve yeni jenerasyona kahramanlarını tanıma fırsatı olacak bu belgesel sayesinde. Beni düşündükleri için ve Atatürk’ü oynama fırsatı elde ettiğim için gerçekten çok gururluyum, mutluyum. Umarım, sizlerde öylesinizdir. Burada olmaktan çok heyecanlıyım. Burada olmak gerçekten çok çok keyifli benim için. Çok teşekkür ediyorum.” dedi.



KUVAYI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR



TARİHİNE SAHİP ÇIKIYOR



Muhteşem kalabalığı görünce niye Balıkesir’e Kuvayı Milliye Şehri denildiğini bir kez daha anladığını vurgulayan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu “Bu şehir; tarih, sanat ve medeniyet şehri. Bu şehir; kültürel mirasına, tarihine, geçmişine gerçekten sahip çıkan bir şehir. İşte bunun en güzel örneği Büyükşehir Belediyemizin himayesinde tarihe armağan edilen ‘Sağol Atam’ filmi. Büyük devletler, büyük milletler tarihine sahip çıkarak geçmişine sahip çıkarak olur. Cumhuriyetimizin 100. yılına girdiğimiz bu günlerde geleceğimize daha büyük bir umutla sahip çıkacağız. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a, oyuncularımıza ve film ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.



ATATÜRK’ÜN 85. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE



“Sağol Atam” Belgesel filminin galasına, Başkan Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz, Seyit Onbaşı’nın torunları ile başrol oyuncuları Engin Altan Düzyatan ve Emre Erçil’in yanı sıra; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Balıkesir emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.



Film Fragmanı

https://youtu.be/UaSstR3mP40?s i=0TWgQr4EoLbGnQwL