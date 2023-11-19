Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı-Akmeşe kavşakları 3-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle Ankara-İstanbul istikametinde bant aktarımına gidilerek, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-İzmir devlet yolunun 47-49. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Çalışmalar 15 Mart 2024'e kadar devam edecek.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları nedeniyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 35-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bingöl-Karlıova yolunun 25-28, Çanakkale-Çan yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 20-21. kilometrelerinde Bartın Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Konya-Antalya yolundaki Demirkapı Tünelleri'nin Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18 ve 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.