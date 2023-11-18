Katıldığı canlı yayında Türk devleti açısından önemli analizler yapan Esen Ermiş Ertürk “Deniz Kuvvetleri komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’un açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını birlikte analiz etmek gerek.Birilieri şahsi ve nefsi çıkışlar yapıldığını zannederek kendini avutmasın.Türk devleti adına yapılan açıklamalar bunlar. Hemen hatırlayalım ne dedi sayın Oramiral Ercüment Tatlıoğlu:”Kıbrıs'ta, Magusa'nın Kuzeydoğu'sunda yeni bir deniz üssü inşa ediyoruz ve daimi olarak orada konuşlanacak. Ayrıca,NATO'yu ve Amerika'yı Karadeniz'de istemediğimizi ilan ediyoruz.” Demişti.Ardından Sayın Erdoğan, Alman bir gazetecinin Eurofighter savaş uçakları konusunda sorduğu soruya sert bir yanıt veren Erdoğan, "Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz. İnsansız savaş uçakları noktasında Türkiye de önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Bir basın mensubu olarak, bizi bununla tehdit etmeyin." dedi. Ayrıca

Erdoğan, bölgede derhal ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini, akan kanın durdurulmadığı her gün insanlığın kaybettiğini belirtti.Vatanımın bir karış toprağını elletmem ,ülkemin bekası herşeyin önünde gelir diyen iş insanlarımız,sanatçılarımız,gazetecilerimiz,sokaktaki vatandaşımız kısacası milli olan herkes sürekli üstü kapalı ya da bazen apaçık tehtid ediliyor Sayın Erdoğan’ın basın toplantısında ki “bizi tehtid etmeyin” cümlesi aslında bu duruma atıftır.Hastane bombalayan bebek katillerinden akıl alacak,fikir soracak ya da yaptıklarına göz yumacak değiliz Dün ki açıklamalar TÜRK DEVLETİ KONUŞUYOR bu açıklamalar ordan geliyor diye Dünya kamuoyunu paniğe sevketti .İçerde evcilik oynar gibi muhalefetçilik oynayanlar hala gelmekte olan dalgayı farkedemedi ” dedi.