ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-İzmit Kuzey kavşakları İstanbul-Ankara istikametinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolda bant aktarımı yapılarak, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Denizli-Tavas-Muğla yolu, 22-25. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışması dolayısıyla 14.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı İstanbul istikametindeki katılım kolu, aydınlatma direkleri değişimi sebebiyle araç trafiğine kapatıldı. Bu kavşağı kullanarak İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, Düzce ve Hendek kavşaklarına yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, İskilip-Çorum yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım söz konusu kesimlerde kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Konya-Antalya yolundaki Demirkapı Tünellerinin Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatıldı. Bu bölgede trafik akışı servis yolundan devam ediyor.