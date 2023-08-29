Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve ulusal dernekler başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Türk Kızılaya ayni ve nakdi yardımlar göndererek destek oldu.

İşbirliği için harekete geçen Japon Kızılhaçı da 30 4X4 kamyonet tipi arazi aracını Türk Kızılaya bağışladı.

Türk Kızılay Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü İbrahim Özer ile Japon Kızılhaçı Genel Müdür Yardımcısı Nobuaki Sato'nun imzaladığı işbirliği anlaşması ile arazi araçlarının teslimi Ankara'da yapıldı.

Türk Kızılay, bağış olarak alınan araçları ülke genelindeki afet merkezlerine konumlandırarak, ulaşılması güç bölgelere bu araçlarla yardım götürecek.

Türk Kızılay ile Japon Kızılhaçı arasında ayrıca sağlık, kan hizmetleri konularında gerçekleştirecek projeler ve mobil araç destekleri kapsamında da işbirliği planlanıyor.

"Teslim aldığımız bu arazi araçları ihtiyaç sahiplerine hizmet edecek"

Türk Kızılay Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş depremleri sonrasında Japon halkı ve Japon Kızılhaçının destek olmak için ilk anda harekete geçtiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Japon Kızılhaçı tarafından bağışlanan 30 kamyonet tipi arazi aracı için işbirliğine imza attık. Teslim aldığımız bu arazi araçları ihtiyaç sahiplerine hizmet edecek. Japon halkı, ihtiyaç sahiplerine bu araçlarla hizmet etmeye başladığımız anda iyiliğin bir parçası olacaklar. Türk Kızılay ve Türk halkı adına, Japon halkına minnettarlığımı ve teşekkürlerimi sunuyorum."

Japon Kızılhaçı Genel Müdür Yardımcısı Nobuaki Sato da Kızılay ve Japon Kızılhaçının her zaman dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, insanlara hizmet etmek ve yardımcı olmak için çalışan Kızılaya, Japon toplumu adına teşekkür etti.

Sato, deprem felaketinden etkilenenlere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

AA