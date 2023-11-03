Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli Geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikametinde sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapılabiliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 3-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolu, 28. kilometresindeki patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla 11.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Didim ayrımı-Milas yolunun 41-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Milas yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Adapazarı-Mekece yolunun 44-48. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 33-43. kilometrelerindeki Sarıyar-1, Sarıyar-2, T-6, T-7 ve T-8 tüplerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Solhan-Muş yolunun 37-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Tirebolu-Görele yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki otokorkuluk montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.