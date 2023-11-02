Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu Kandıra-Doğu İzmit kavşaklarındaki Alikahya mevkisinde altgeçit yapılacak. Bu nedenle, güney taşıma yolundaki trafik (İstanbul-Ankara istikameti) servis yoluna aktarılıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 22-26. kilometrelerindeki Kırkgeçit 15. Viyadüğü'nde yürütülen derz çalışması sebebiyle, Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Adana istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Toprakkale kavşakları 1-4. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılırken, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresindeki Yanbolu Köprüsü ile bölünmüş yolun Rize-Trabzon güzergahında yapılacak üstyapı onarım çalışması sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 35-36. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun Harmancık-Tavşanlı istikameti 175-183. kilometrelerdeki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda ulaşım, Tavşanlı-Harmancık istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 0-1. kilometreleri, Yeşilkent kavşağının Sinop ayrımı kolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Sinop istikametine gidecek sürücülerin Otogar kavşağını kullanmaları önem taşıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 33-35. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, sağ şeritten çift yönlü sürdürülüyor.

Bolu-Yeniçağ-Gerede yolunun 54. kilometresindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bolu-Yeniçağa istikametinde yolun tek şeridi trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritten kontrollü devam ediyor.