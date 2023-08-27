Ankara

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları 45-48. kilometrelerinde (Edirne istikameti) üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 11-22. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Denizli-Çardak yolunun 44-45. kilometrelerindeki (Çardak Havalimanı Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Göksun-Kahramanmaraş yolunun 0-13. kilometrelerindeki Aşık Mahsuni Şerif Tüneli'nde depremde oluşan asfalt yüzeyindeki kabarmaların tıraşlanması çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 7-30, Çorum çevre yolunun (Yeni İskilip Farklı Seviyeli Kavşağı) 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bayburt-Erzurum il sınırı-Pazaryolu yolunun 18-20. kilometrelerindeki hidrolik menfez çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 50-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde sanat yapıları imalat çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

AA