ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun K-19 (Gölyaka Kavşağı) İstanbul istikameti, katılım kolunda aydınlatma direkleri değişimi yapılacağından araç trafiğine kapatılacak. Bu kavşağı kullanarak İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler Düzce ve Hendek kavşaklarına yönlendirilecek.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar ile Orhanlı kavşakları arasında kuzey yolda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle, Kuzey yol platformu (İstanbul istikameti) trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çalışmalar, her akşam saat 22.00 ile sabah 06.00 arasında yapılıyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometreleri arasında çelik ağ ile şev koruması çalışmaları sebebiyle bir şerit kapatılarak, trafik akışı diğer şeride yönlendiriliyor.

Aydıncık-Anamur yolunda Sarıyar-1, Sarıyar-2, T-6, T-7 ve T-8 tünellerinde gerçekleştirilecek elektromanyetik çalışmalar nedeniyle tüp aktarımı yapılırken, ulaşıma kuzey tüplerinden izin veriliyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 28-30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Saraykent-Akdağmadeni yolunun 6-30. kilometreleri arasında çift kat sathi kaplama çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Şanlıurfa-Akçakale yolunun 2-4. kilometreleri arasında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşıma sol şeritten iki yönlü izin veriliyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 39-41. kilometreleri arasında üstyapı ve sanat yapıları çalışması gerçekleştirilecek. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem arz ediyor.

Ankara-Aksaray yolunun Aksaray şehir geçişindeki üst geçitte derz çalışmaları sebebiyle Ankara-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım toplayıcı yoldan sağlanıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 30-46. kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.