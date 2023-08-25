Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti önceki dönem ve şu anki milletvekilleri, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurucuları, gençlik kolları ile kadın kolları üyeleri katıldı. Program, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Ardından salondakilere AK Parti'nin 22'nci yıl klibi izletildi. Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu ile birlikte 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısını söyledi. Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli özel çiçek aranjmanı gönderdi.

Ak Parti Çankaya Dış ilişkiler Başkanlığı ve Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yrd görevlerini yapmış olan Esen Ermiş Ertürk’te davetliler arasındaydı.AK Parti kurucularından partinin ekonomi kurmayı Dr Bülent Gedikli beyefendinin Ak Parti’ye kazandırdığı Esen Hanım aynı zamanda önemli bir iş insanı.Son zamanlarda yabancı yatırımcıları ülkemize çekmeye yönelik başarılı faaliyetlerini yakından takip ettiğimiz Esen hanım ile salona girişte yaptığımız sohbette

“Türkiye ekonomisi ile pozitif ayrışacak dediğimizde bize inanmayanların şimdi yatırım yapmak için sıraya girdiğini gururla izliyorum.Masada kazandık,sahada kazandık şimdi halkımızın refahını arttırıp bu kazançları taçlandıracağız,tabana yayacağız “ dedi.