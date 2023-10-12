Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları (Selçukgazi Tüneli) 8-13. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 246-247. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 12-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Muğla-Marmaris yolu, 15-66. kilometrelerindeki 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle 13.00-15.00 saatlerinde kısa aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Trabzon-Rize yolunun 5. kilometresindeki yaya üst geçidi montaj çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sağ şeritten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Sakarya-İzmit devlet yolunun 9-10. kilometrelerindeki Beşköprü Kavşağı'nda kiriş değişim çalışması nedeniyle ulaşım İstanbul yönünde gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Burdur-Isparta yolunun 9-14, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 60-63. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü izin veriliyor.