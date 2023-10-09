Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları (Selçukgazi Tüneli) 8-13. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım bant aktarımı yapılarak diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 92-96. kilometrelerinde (Aydın Kuzey Kavşağı-Çine-Muğla Kavşağı) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten geliş-gidiş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Adapazarı-Mekece yolunun 44-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım, Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Piraziz-Bulancak-Giresun yolunun 23. kilometresinde ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 42-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.