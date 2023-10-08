Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 18-22. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor.

Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 3-5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma Ankara istikametinden iki yönlü olarak izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları Edirne istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı mevkisinde Ankara istikameti 6-7. kilometrelerinde Çakıt-7 viyadüğünde derz çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolu şeklinde Toroslar Tesisi içinden sağlanıyor.

Ordu-Giresun yolunun 15-18. kilometrelerinde (Havaalanı- Piraziz kavşakları) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 5. kilometresinde adli tıp mevkisinde bulunan araç alt geçidinde yapılacak drenaj sistemleri bakım onarım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Burdur-Isparta yolunun 9-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım iki yönlü olarak sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 72-75. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları devam ettiğinden İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşıma Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 5. kilometresindeki köprünün (Şuhut kavşağı) genleşme derzi onarımı sebebiyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım köprü yerine kavşak üzerinden gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 33-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım sağ şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor.