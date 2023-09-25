ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları (Bolu Dağı geçişi) kesiminde, tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilecek. Sürücüler otoyola tekrar Abant Kavşağı'ndan girebilecek.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları İzmir ve İstanbul istikametlerinde 31-40. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılıyor. Bu kesimde trafik akışı karşı yönden iki yönlü sağlanıyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı bölgesi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Turgutlu-Salihli yolunun 1-2. kilometresinde Turgutlu Köprülü Kavşağı'nın Salihli istikametindeki köprü genleşme derzi onarımı çalışması nedeniyle ulaşım yan yoldan gerçekleştiriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Uşak-Afyonkarahisar yolunun 40. kilometresinde Karahisar Köprüsü'ndeki (Özdilek Kavşağı) genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle ulaşım yan yoldan devam ediyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 60-63. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Fethiye-Seydikemer-Söğüt yolunun 11-59. ve Sarıkaya-Boğazlıyan yolunun 40-58. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları, Kelkit Kavşağı-Erzincan yolunun 57-58. kilometrelerinde de sanat yapılarının bakım ve onarımı sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Gümüşhane-Bayburt il sınırı-Bayburt yolunun 24-30. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları (Bolu Dağı geçişi) kesiminde, tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilecek. Sürücüler otoyola tekrar Abant Kavşağı'ndan girebilecek.