ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Eskişehir kavşakları kesimi 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle Eskişehir Kavşağı istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Bu kesimde ayrıca Eskişehir Kavşağı'nın şehir merkezi ayrım kolu da trafiğe kapatıldığından sürücüler Eskişehir Kavşağı'nın diğer kollarından şehir merkezine yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe - Nurdağı kavşaklarında 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapıldı. Ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Sakarya-Düzce yolunun 4-6. kilometrelerinde Kozluk Kavşağı'nda yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından kontrollü gerçekleşiyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 60-63. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 36-37. kilometrelerinde Örenşehir Kavşağı mevkisinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karacasu-Tavas yolunun 14-30. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatılmış olup, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Piraziz-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde 07.00-18.00 saatlerinde otokorkuluk çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Viranşehir-Kızıltepe yolunun 48-49. kilometrelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.